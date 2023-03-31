مع حلول شهر رمضان تتجه أنظار المسلمون إلى مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان الكريم في ثاني جمعة برمضان، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية والتوقيت المحلي للمحافظة.

«الوطن» تستعرض مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان 1444هجريا وفق هيئة المساحة المصرية حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات في المساجد وخاصة في ثاني أيام رمضان.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023

ووفق إمساكية رمضان فأن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 15 دقيقة في ثاني جمعة برمضان كالتالي:

السحور 1:58ص

إمساك 3:58 ص

الفجر4:18 ص

الشروق 5:46 ص

الظهر 11:59ظ

العصر 3:30 م

صلاة المغرب 6:13 م

العشاء 7:31 م

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 15 دقيقة

عدد ساعات الصيام في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان المغرب تاسع أيام رمضان وفق مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان يحل موعد صلاة المغرب والإفطار الساعة 06:13 م فيما يحل الساعة 04:18 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بنها