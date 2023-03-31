مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان
كتب:
حسن صالح
12:09 ص | الجمعة 31 مارس 2023
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة
مع حلول شهر رمضان تتجه أنظار المسلمون إلى مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان الكريم في ثاني جمعة برمضان، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية والتوقيت المحلي للمحافظة.
«الوطن» تستعرض مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان 1444هجريا وفق هيئة المساحة المصرية حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات في المساجد وخاصة في ثاني أيام رمضان.
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023
ووفق إمساكية رمضان فأن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 15 دقيقة في ثاني جمعة برمضان كالتالي:
السحور 1:58ص
إمساك 3:58 ص
الفجر4:18 ص
الشروق 5:46 ص
الظهر 11:59ظ
العصر 3:30 م
صلاة المغرب 6:13 م
العشاء 7:31 م
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 15 دقيقة
عدد ساعات الصيام في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023
ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان المغرب تاسع أيام رمضان وفق مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان يحل موعد صلاة المغرب والإفطار الساعة 06:13 م فيما يحل الساعة 04:18 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بنها