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مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان

كتب:

حسن صالح
12:09 ص | الجمعة 31 مارس 2023
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة

 مع حلول شهر رمضان تتجه أنظار المسلمون إلى مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان الكريم في ثاني جمعة برمضان، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية والتوقيت المحلي للمحافظة.

«الوطن» تستعرض مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان 1444هجريا وفق هيئة المساحة المصرية حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات في المساجد وخاصة في ثاني أيام رمضان. 

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023

ووفق إمساكية رمضان فأن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 15 دقيقة في ثاني جمعة برمضان كالتالي:

السحور 1:58ص

 إمساك 3:58 ص

 الفجر4:18 ص

 الشروق 5:46 ص  

الظهر 11:59ظ

 العصر 3:30 م

صلاة المغرب 6:13 م

 العشاء 7:31 م

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 15 دقيقة

عدد ساعات الصيام في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان المغرب تاسع أيام رمضان وفق مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان يحل موعد صلاة المغرب والإفطار الساعة 06:13 م فيما يحل الساعة  04:18 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بنها

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بقلم حسن صالح