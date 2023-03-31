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موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان

كتب:

حسن صالح
12:09 ص | الجمعة 31 مارس 2023
موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان

مع حلول شهر رمضان تتجه أنظار المسلمين إلى موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان الكريم وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية والتوقيت المحلي للمحافظة.

«الوطن» تستعرض موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان 1444هجريا، وفق هيئة المساحة المصرية، حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات في المساجد.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان يحل الساعة  04:18 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بنها، على أن يحل موعد صلاة المغرب والإفطار الساعة 06:13 م

موعد صلاة الفجر في القليوبية اليوم

ووفق إمساكية رمضان و موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 15 دقيقة فيما تكون مواقيت الصلاة اليوم كالتالي:

السحور 1:58ص

 إمساك 3:58ص

 الفجر4:18ص

 الشروق 5:46 ص  

الظهر 11:59ظ

 العصر 3:30 م

صلاة المغرب 6:13 م

 العشاء 7:31 م

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 15 دقيقة

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بقلم حسن صالح