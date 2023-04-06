«التضامن»: اختيار 5250 حاجا من مختلف المحافظات في «قرعة 2023»

أعلن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، عن اختيار 5250 حاجا موزعين على المديريات.

وأكد «عبدالموجود»، خلال مؤتمر مصحفي للوزارة، أن أداء فريضة الحج اقتصرت على من لم يسبق له الحج طوال حياته، كما تم وضع شرط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يقل سن الرجال عن 25 عامًا، كما يشترط وجود مرافق للمتقدم من أصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

إعلان القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية

وأكد «عبد الموجود»، أنه تم التعاقد على الفنادق في مكة والمدينة، وتم اختيار المشرفين بناء على مراحل عديدة لاختيار الأنسب والأفضل.

جاء ذلك خلال إعلان القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه- 2023م لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج، بحضور الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو المؤسسة القومية للحج، وبحضور ممثلين عن كل محافظة، موضحة أن 22 ألف مواطن ومواطنة للحج هذا العام.

وتعلن النتائج النهائية للقرعة «أصلي، احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

ونجحت الوزارة في إنهاء كل التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي، حيث تعاقدت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة مع الفنادق لتوفير إقامة مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية كذلك توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الحجاج إلى أماكن تأدية المناسك وكذلك إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة ومن المقرر.