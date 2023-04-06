بدء مؤتمر إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2023

بدأت وزارة التضامن مؤتمر إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 2023، قبل قليل، لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج، بحضور الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو المؤسسة القومية للحج، وبحضور ممثلين عن كل محافظة، وسط انتظار 22 ألف مواطن ومواطنة تقدموا للحج هذا العام.

النتائج النهائية للقرعة

وتعلن النتائج النهائية للقرعة «أصلي، احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الحجاج

ونجحت الوزارة في إنهاء كل التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي، حيث تعاقدت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة مع الفنادق لتوفير إقامة مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية كذلك توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الحجاج إلى أماكن تأدية المناسك وكذلك إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة ومن المقرر.