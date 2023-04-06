رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2023.. اعرفها بالرقم القومي

ينتظر المتقدمون لحج الجمعيات الأهلية، نتيجة القرعة الإلكترونية لموسم حج 1444ه- 2023، تزامنا مع تصريح وزارة التضامن الاجتماعي بإعلان النتيجة بعد قليل على بوابة الحج المصرية الموحدة مركزياً، لافتة إلى أن اختيار الحجاج الفائزين بكل المحافظات تم وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، فضلا عن تصعيد العضو الاحتياطي وفقاً لترتيب القرعة تلقائياً حال عدم سداد العضو الاشتراك خلال المدة المحددة.

الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2023

وأشارت إلى أنه من خلال رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2023 يتم الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2023 كالتالي:

- الدخول إلى البوابة المصرية الموحدة للحج.

- اختيار الاستعلام عن نتيجة القرعة.

- ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- إدخال رقم المصنع.

- اختبار التحقق، ثم الضغط على بحث.

- على الفور تظهر بيانات الحاج والنتيجة.

سداد رسوم الرحلة

وأكدت أنه تقدم للحج هذا العام 22 ألف مواطن ومواطنة، مناشدة بضرورة قيام الحاج نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي بسداد رسوم الرحلة، ويجب أن تكون قسيمة السداد في البنك باسم الحاج الفائز بالقرعة، مع تسليم المديرية أصل قسيمة الإيداع الدالة على السداد خلال 48 ساعة من السداد كحد أقصى مع الاحتفاظ بصورة ضوئية منها معتمدة ومختومة من المديرية، ويتم تسجيل رقم القسيمة بالسجل الخاص وقيمتها على الحاسب الآلي.