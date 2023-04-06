إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية 2023.. بعد قليل

تجري وزارة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه- 2023م لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج.

ونجحت الوزارة في إنهاء كل التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي، حيث تعاقدت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة مع الفنادق لتوفير إقامة مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية كذلك توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الحجاج إلى أماكن تأدية المناسك وكذلك إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة ومن المقرر.

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك فريضة الحج، أيضا التعاقد على أماكن مميزة لإقامة حجاج بيت الله، كما سيتم تشكيل لجان من المشرفين المرافقين لحجاج الجمعيات بهدف توفير كافة الخدمات وتذليل أي عقبات تواجههم طوال فترة تأدية المناسك لافتة إلى أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج.

الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج

ووضعت وزارة التضامن عددًا من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في أداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية

ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة وتعلن النتائج النهائية للقرعة «أصلي، احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.