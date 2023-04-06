المستندات المطلوبة من الفائزين في حج الجمعيات الأهلية.. النتيجة بعد قليل

تعلن وزارة التضامن الاجتماعى، بعد قليل، نتيجة القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لعام 2023، بعد نجاح الوزارة في إنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي، والعمل على توفيرأتوبيسات مكيفة، لنقل الحجاج إلى أماكن تأدية المناسك، إلى جانب إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة، وتوفير إقامة مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية.

القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1444هـ - 2023 م

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيجرى تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، كما ستعلن عن النتائج النهائية لقرعة حج الجمعيات الأهلية 2023، على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج.

وتزامنا مع إعلان القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1444هـ - 2023 م، حددت وزارة التضامن الاجتماعى عدد من المستندات المطلوبة من الفائزين في القرعة الإلكترونية، لإتمام رحلة الحج.

وتستعرض«الوطن» خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة من الفائزين بحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ 0 2023 م، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعى.

المستندات المطلوبة من الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2023

وفقا لوزارة التضامن الاجتماعى، تتمثل المستندات المطلوبة من الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2023، في: «بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية، جواز سفر مميكن، 12 صورة شخصية خلفية بيضاء، شهادة طبية بالحالة الصحية تصدر من إحدى الجهات المعتمدة، بطاقة صحية، فيش جنائي مميكن».