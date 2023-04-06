«التضامن»: على الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية سداد الرسوم خلال أسبوع

قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن للعمل الأهلي، ومدير المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إن من يتم اختياره في قرعة حج الجمعيات الأهلية مطالب بسداد قيمة رسوم اشتراك رحلة الحج، ولن يتم قبول السداد من الحجاج الفائزين بالقرعة وفقا للأسعار التي سوف يتم إعلانها، ويبدأ السداد اعتبارا من الأحد الموافق 9 أبريل 2024، وذلك بأحد البنوك الحكومية «بنك مصر - البنك الأهلي المصري - بنك القاهرة أو البريد المصري»، وذلك عن طريق بطاقة الرقم القومى للحاج.

المستندات المطلوبة من الحجاج الفائزين بالقرعة

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة من الحجاج الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية تتمثل فيما يلي:

- تقرير طبي معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها.

- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات.

- لقاح الانفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ACYW135، لقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.