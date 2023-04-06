مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023

يريد الكثير من متابعي مسلسل حضرة العمدة معرفة مواعيد عرض المسلسل خاصة بعد أحداث الحلقة 14، إذ نوقشت قضايا زواج القاصرات وتجارة السلاح وآخرها الإرهاب في الحلقة السابقة ومحاولة روبي لوقف كل العادات الخاطئة لدى القرية لذلك نستعرض لكم مواعيد عرض المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يأتي عرض الحلقات المقبلة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة 8.15 مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

تمّ تحديد مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، إذ يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، وكذلك الساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.