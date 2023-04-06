حبس متهم لحيازته 25 كيلو حشيش في القاهرة.. اعرف العقوبة

أمرت النيابة العامة بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبط بحوزته 25 كيلو حشيش، قدرت بقيمة مليون و750 ألف جنيه في القاهرة وأمرت النيابة المباحث بسرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، واستكمال التحقيقات.

عقوبة المتهم

قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم إنَّ قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة كل ن يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بـ السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف المحامي أنَّ العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

عقوبات مغلظة

وأوضح الخبير القانوني أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلف بتنفيذ أحكام القانون أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو في حالة استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل تروجيها أو الاتجار بها.