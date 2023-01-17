خبير شؤون أوروبية: أفراد الأمن ببريطانيا يقفون في المتاجر لحراسة الجبن والألبان

أكد خالد مصطفى الخبير في الشؤون الأوروبية، أن بريطانيا تعاني بسبب ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الصور المتداولة لوضع أقفال على السلع في المتاجر صحيحة.

زيادة أسعار السمن لـ6 أضعاف

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن أنظمة الأمان والحراسة في بريطانيا كانت توضع في محلات الذهب والملابس الغالية، مشيرًا إلى أنه الآن توضع هذه الأنظمة والأقفال على قالب جبنة أو علبة سمنة، لافتًا أن السمنة وصل سعرها لـ7.25 جنيه استرليني وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية كانت بـ1.50 جنيه استرليني، وهذه الزيادة في سعر علبة السمن بلغت 6 أضعاف سعرها.

سوء الوضع في بريطانيا

وأشار إلى أن أفراد الأمن داخل المتاجر أصبحوا يقفون الآن لحراسة أرفف الجبن والألبان واللحوم بسبب سوء الوضع في بريطانيا.

وكشف مصطفى عن أحدث استطلاع رأي لرؤساء بنوك الطعام في بريطانيا، لافتًا إلى أن 90% منهم حذروا رئيس الوزراء البريطاني من إقبال البلاد على ما يشبه تسونامي.