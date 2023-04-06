المدفعية الإسرائيلية ترد على إطلاق صواريخ من لبنان بقصف عدة مواقع

ردت مدفعية الجيش الإسرائيلي، عصر اليوم الخميس، على إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل، بقصف عدة مواقع جنوب مدينة «صور» اللبنانية.

إطلاق 100 صاروخ من لبنان

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية وسكان في شمال إسرائيل إن ما يصل إلى 100 صاروخ أطلقوا من لبنان في غضون 20 دقيقة أو أقل.

واعتبرت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية إطلاق الصواريخ هو التصعيد الأكبر منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.

تقييم أمني إسرائيلي

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُجري تقييمًا أمنيا مع قادة الجيش الإسرائيلي، فيما أعلنت سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية عن غلق المجال الجوي من “حيفا” وحتى الحدود مع لبنان .