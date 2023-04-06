«الدفاع اليابانية»: فقدان مروحية على متنها 10 أشخاص جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش اختفت عن الرادار أثناء تحليقها حول جزيرة مياكو في محافظة أوكيناوا بجنوب اليابان، بحسب ما أفادت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل.

10 أشخاص على متن المروحية

من جهته، قال خفر السواحل في اليابان، إنه تلقى معلومات عن اختفاء مروحية من طراز «يو إتش -60 بلاك هوك»، تحمل طاقمها المكون من 10 أفراد، وتابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية من على الرادار في مهمة، مساء اليوم الخميس بالقرب من جزيرة مياكو.

السلطات اليابانية تحقق في الحادث

وأضاف خفر السواحل، في وقت لاحق، أن سفينة دورية تابعة له عثرت على المروحية عائمة عندما كانت تفتش المياه، في حين قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن عمليات البحث عن طاقم الطائرة لا تزال جارية، مؤكدا أن وزارة الدفاع تحقق لمعرفة أسباب الحادث، وسنبذل قصارى جهدنا لإنقاذ حياتهم.

كما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن اتش كيه» إن المروحية، التي كانت تشارك في مهمة مسح للأرض، اختفت عن الرادار بعد حوالي ساعة من مغادرتها قاعدة في جزيرة مياكو وقبل حوالي نصف ساعة من عودتها المقررة.