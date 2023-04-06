أمل رشدي وكيلا لوزارة الصحة بالسويس و«الحفناوي» رئيسا لفرع «الرعاية»

قرر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تكليف الدكتورة أمل رشدي بمنصب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، خلفاً للدكتور إسماعيل الحفناوي، والذي تم تعيينه مديرا لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة.

السيرة الذاتية لوكيل وزارة الصحة

وبحسب السيرة الذاتية لوكيل وزارة الصحة الجديد، فقد حصلت الدكتورة أمل رشدي على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1992، وعلى ماجستير الباثولوجيا الإكلينيكية عام 2005.

وتدرجت «رشدي» في عدد من المناصب الإدارية طيلة العشرين عاماً الماضية، منها مدير إدارة المعامل بالجيزة، ووكيل لمديرية الصحة بالجيزة للطب الوقائي، ووكيل عام لمديرية الصحة بالجيزة خلال عامي 2019 و2023.

لقاء بمحافظ السويس

ومن جانبه، عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لقاءًا بحضور الدكتورة أمل رشدي، والدكتور إسماعيل الحفناوي، لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة، فيما شهدت مديرية الشؤون الصحية مراسم تسليم وتسلم المعمول بها وفقاً للبرتوكولات بين «رشدي» و«الحفناوي»، شهدت استعراضا شاملا لجميع الملفات الصحية بالمحافظة.