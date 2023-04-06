ضبط 25 كيلو حشيش بقيمة مليون و750 ألف جنيه في القاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتي صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال سيره بسيارة ملكه بدون تراخيص وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 25 كيلوجراما وهاتف محمول ومبلغ مالي).

اعترافات المتهم بتجارة المخدرات

وبمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بمحافظة الإسماعيلية) لتوصيلها لآخر بمحافظة القليوبية مقابل مبلغ مالي.

مليون و750 ألف جنيه قيمة المضبوطات

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,750,000 مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.