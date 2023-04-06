ضبط صاحب مخبز وزوجته لاستيلائهما على حصص تموينية بالقاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتي صورها لا سيما الجرائم التموينية، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مخبز كائن بدائرة قسم شرطة المرج وزوجته – مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين، بقصد استخدامها في الاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم باستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز ملكهما لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 235 بطاقة تموينية

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما ، وبحوزتهما (235 بطاقة تموينية - ماكينة صرف خبز) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.