الذهب يحقق أكبر مكاسبه منذ مارس 2022.. والأوقية تتعدى 2026 دولارا

خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء في البورصات العالمية حقق المعدن الأصفر مكاسب خلال بداية اليوم، حيث وصل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2022 بعد أن حفزت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة الطلب على الذهب باعتباره الملاذ الأمن خلال الوقت الحالي، حيث تشير التوقعات إلى اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي، لتخفيف موقفه التشددي وعدم رفع أسعار الفائدة.

وعند نهاية تداولات أمس الثلاثاء في البورصات العالمية، ارتفعت الأسعار بشكل حاد خاصة عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكي، التي تفيد بأنّ الاقتصاد الأمريكي يقترب من بدء حقبة الركود، إذ قفزت الأسعار بنسب تقترب من 2%.

ودفعت بيانات سوق العمل أسعار الذهب لأعلى مستوى لها أكثر من عام تقريبا، وتترقب الأسواق اليوم تقرير التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي الصادر، والتي قد تدفع الذهب لمستويات قياسية جديدة أو تغير مساره نحو الأسفل.

الأوقية تسجل 2026 دولار للعقود الفورية

وبلغت العقود الآجلة للذهب 0.25% إلى 2043 دولار، وفي المعاملات الفورية ارتفع بنسبة 0.3% عند 2026 دولار للأوقية.

واستفاد الذهب أمس من هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتشير التوقعات إلى أنّ الذهب قد يستمر في التحرك نحو الأعلى، وذلك بالتزامن مع تباطؤ الاقتصاد العالمي مع ارتفاع التضخم، مضيفًا أنّ ضعف الدولار يسمح للذهب بالقفز إلى الأعلى.

ويتجه الكثير في الوقت الحالي إلى الذهب، باعتباره أكبر أداة للتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل جاذبية السبائك غير المنتجة.