البنك المركزي: تراجع الطلب على الذهب خفض أسعاره للأسبوع الثاني عالميا

قال البنك المركزي المصري، إن أسعار الذهب تراجعت للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 0.45% لتستقر عند 1969.28 دولار للأوقية مع زيادة عوائد سندات الخزانة وتراجع الطلب على الملاذ الآمن.

تراجع الطلب على الملاذ الآمن

أضاف في تقريره الأسبوعي للتعليق على الأسواق، أن غالبية جاء انخفاض أسعار الذهب بسبب تراجع الطلب على الملاذ الآمن، حيث خسر نحو 1.09% يوم الإثنين بعد ورود أنباء تفيد بأن بنك سيليكون فالي SVB قد تم الاستحواذ عليه وأنه يمكن تقديم المزيد من الدعم للقطاع المصرفي، مما يقلل من المخاوف من حدوث انهيار بالبنوك الأمريكية ويزيد الطلب على الأصول ذات المخاطر.

وتابع قائلاً: «ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات هذا الأسبوع، محققةً أفضل أداء أسبوعي لها منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي، مع تلاشي المخاوف من انتقال أزمة انهيار القطاع المصرفي بالولايات المتحدة إلى الأسواق الأخرى، ومع تراجع بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بشكل طفيف، وهو ما أدى إلى ارتفاع شهية المخاطرة.»

أزمة القطاع المصرفي

واختتم: «حققت الأسهم معظم المكاسب خلال تداولات يومي الأربعاء والجمعة، حيث جاءت مكاسب يوم الأربعاء نتيجة تلاشي المخاوف من انتقال تداعيات أزمة القطاع المصرفي بالولايات المتحدة إلى الأسواق الأخرى بشكل كبير، في حين تحققت مكاسب الأسهم في يوم الجمعة على خلفية تباطؤ الأسعار قليلاً ببيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بقياس سنوي.»