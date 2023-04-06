الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023.. استمتع بالعطلة مع الأسرة

مثلما يهتم الكثيرون بمواعيد العمل والتزام بها، يشغل بالهم أيضًا الإجازات طوال العام لترتيب وقت يقضونه سويا مع الأسرة، وتجمع الأبناء أو الأصدقاء، أو حتى من أجل الراحة والاسترخاء، لذا يبحث الكثيرون عن الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023، لاسيما عقب انتهاء كل إجازة.

الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء، ترصد «الوطن» في التقرير التالي الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023.

- إجازة شم النسيم

الاثنين 26 رمضان، الموافق 17 أبريل 2023.

- إجازة عيد الفطر المبارك

تكون الجمعة أول شوال الموافق 21 أبريل 2023

- عيد تحرير سيناء

الثلاثاء 5 شوال، الموافق 25 أبريل 2023

- عيد العمال

يكون الاثنين 11 شوال الموافق 1 مايو 2023.

عيد الأضحى المبارك

يبدأ من الثلاثاء 9 ذو الحجة الموافق 27 يونيو 2023.

- ثورة 30 يونيو

تكون الجمعة 12 ذو الحجة الموافق 30 يونيو 2023.

- رأس السنة الهجرية

تكون في الأول من شهر المحرم، الموافق الأربعاء 19 يوليو.

- ثورة 23 يوليو

تكون الأحد 23 يوليو 2023

- المولد النبوى الشريف

يكون 12 من ربيع الأول، الموافق الأربعاء 27 سبتمبر.

- انتصارات أكتوبر

يكون الجمعة 6 أكتوبر

الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023 وقانون العمل

وفيما يتعلق بالأعياد والإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023 حدد قانون العمل مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، وسمح لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية، حسب مقتضيات العمل وظروفه، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، كما أنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.