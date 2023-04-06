دراما «المتحدة» تنتصر للمرأة.. عاش نضال «الستات» (ملف خاص)

كانت بداية الخيط منهن، فالخطوة الأولى تبدو مستحيلة حتى تحدث، ويستمر المشوار بعد ذلك بسهولة وسرعة.. هكذا قدمت دراما رمضان نساء مصر، وقصص كفاحهن فى سبيل الحصول على الحقوق والحريات، مشوار بدأته «صفية» فى مسلسل «حضرة العمدة»، وسارت فيه معها «نادرة»، ضمن أحداث «عملة نادرة»، لتتلقف «حنان» الخيط منهما، وتكمل مشوار كفاح النساء فى مسلسل «تحت الوصاية».

أعمال نسائية مشرفة فى دراما رمضان 2023، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ ناقشت تلك المسلسلات قضايا مهمة تمس كل النساء، مثل تمكينها فى منصب العُمُدية، وتأثيرها السوى فى تصحيح الأمور والمشكلات، ومحاربة ختان الإناث، والتوقف عن زواج القاصرات، وعرضت كذلك مشكلة حرمان النساء من إرثهن فى الصعيد، وصولاً إلى كفاح الأرملة لرعاية أبنائها بعد وفاة الزوج.