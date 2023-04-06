مسلسل مذكرات زوج الحلقة الأخيرة.. «رؤوف» يعود لـ«شيرين» ويعتذر لها عن الطلاق

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 والأخيرة، أحداثا مثيرة؛ إذ تمت خطوبة «سيف» بشكل رسمي فى حفل حضره الأسرة والأصدقاء المقربون، وحضر «رؤوف» وعلى وجهه آثار جروج الحادث، ليعلن اعتذاره لـ«شيرين» أمام الجميع ويخبرها أن الفترة التي شهدت طلاقهما وابتعد عنها، ساعدته فى أن تتضح الصورة لديه بشكل أفضل، ليدرك مدي قيمتها لديه، وأخبرها بافتقاده لها ولبيتها والحياة معها بصحبة أبنائهما.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة الأخيرة

على صعيد آخر من أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل مذكرات زوج، نصح «رؤوف» خطيبة شقيقه «سيف» أن تتصالح مع والدها الذي طلق والدتها في وقت سابق، وتركهم دون أي سؤال، وهو ما رفضته لكنه أقنعها بالموافقة وتم الصلح ورقص الجميع رقص الاحتفال بالأخبار السعيدة والخطوبة.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكون من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج عدد من النجوم؛ إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.