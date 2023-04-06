مسلسل سره الباتع الحلقة 16.. حنان مطاوع تطلب الانضمام لشباب المقاومة في القرية

توالت أحداث مسلسل «سره الباتع» الحلقة 16 بالكشف عن خطة المقاومة من شباب القرية لمواجهة الحملة الفرنسية وأخذ حق الشيخ سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي والذي تم قتله على يد الفرنسيين .

مسلسل سره الباتع الحلقة 16

حيث شهد مسلسل «سره الباتع» الحلقة 16 مواصلة شباب المقاومة قتل الجنود الفرنسيين لكن ظهرت صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع ومعها شقيقة زهرة التي تُجسد شخصيتها الفنانة هدى الإتربي وذهبا إلى ناجى الذي يجسد شخصيته الفنان ميدو عادل وطلبا منه الانضمام للمقاومة لتأخذ صافية حق والدها الشيخ سليم وتأخذ هدى حق شقيقتها.

حامد يرفض الزواج من صافية

ولكن اعترض ناجى على مايقوله الثنائي ولكنهما أصرا وطلبت صافية من ناجى أن تذهب إلى حامد وبالفعل ذهبت إليه وأخبرته بما تريد فأخبرها أنه هو من سيأخذ حق والدها فرفضت وأصرت على الانضمام إلى المقاومة وفى الأخير وافق على طلبها .

كما طلبت صافية من حامد أن يتزوجا فرفض وأخبرها أن أهل القرية يستاؤن لأنهم كانوا يعرفون موقف والدها من زواجهم وأنه كان رافض لهذا الأمر .