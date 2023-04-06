ملخص مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15.. صدمة حول مقتل بثينة

شهد مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15، بطولة ياسر جلال ومي عمر، العديد من الأحداث المثيرة التي جعلت الجمهور يتفاعل معها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته.

الحلقة الـ15 من مسلسل علاقة مشروعة

بدأت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل علاقة مشروعة بمشهد إحضار «عاليا»، الدور الذي تجسده داليا مصطفى، ليخبرها الظابط، الدور الذي يجسده نضال الشافعي، أن عمرو متزوج من بثينة، وكيف أنها كانت لا تعرف، لتخبره أنها أول مرة تعرف، وأن من الممكن بثينة تكون اتصلت بها، لكي تخبرها هذا الأمر قبل عملها بوفاتها، ولكنها لم تذهب لأن عمرو منعها عن ذلك بحجة مرض والدتها، ثم جرى ضبط عمرو في مكان عصابة المخدرات للتحقيق معه، ليأتي ويحقق معه الظابط، ثم ينتقل المواجهة بينه وبين عاليا ليعتذر لها عن الأمر، ويقسم لها إنه ليس القاتل، لتقول له إنها مصدومة.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الـ 15

جاءت من أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15 حزن أمجد، الدور الذي يجسده مراد مكرم، بسبب خيانة عمرو له باكيًا على صداقته معه، ورفض «عاليا» إنه القاتل رغم عملها بأنه تزوجها عليها، وتظل تدافع عنه، وينتقل المشهد وتسرد لها والدتها العديد من الأسباب التي تسببت في تلك الزيجة، منها غيرة بثينة من دفء بيتهم.

وخلال أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، جاءت المواجهة بينه وبين أمجد، إذ قال له إنه يفهم إحساسه جيدًا، ولكن حدث أمر الزواج دون غدر منه أو خيانته وإن العلاقة بينه وبين بثينه كانت من قبل أن يحبها هو، ونشبت عند أول لقاء لهما في الشركة، وأول ما علم بحبه لها تركها، والعلاقة نشبت بينها وبينه مرة أخرى في إحدى محاولات صلحه بينهما، وبعد عنها عندما حاول أمجد الانتحار ليخبره أنه أقرب شخص إليه، ولكن علمه بحملها جعله يتزوجها، ليخبره الأخر أنه سيبيع حصته في الشركة ويصفي كل أمواله بمصر، ويودعا بعضهما بـ«سلام يا صاحبي».

ثم ينتقل المشهد إلى مواجهة بين عمرو وعاليا وهي تخبره أنها تسامحه، وإن حقها سيرجع عندما يرجع إلى بيته وأسرته، ثم تأتي الصدمة الكبرى وهي تحكي له وتتذكر الكواليس، وأنها ذهبت إلى بثينة بالفعل وأخبرتها أنه متزوجا عليها، وأنهما يحبان بعضهما منذ زمن، لكنه طلقها، لتطلب منها أنها لابد أن ترجعهما إلى بعضهما لأنها ليس لها غيره، وتنهرها عاليا حتى تقع على المنضدة ويدخل بها الزجاج وتموت بهذه الطريقة دون قصد منها ورغمًا عنها.

لينتقل المشهد وهي تبكي في السيارة وهو ماضيًا في عربية الترحيلات، لتنتهي حلقات مسلسل علاقة مشروعة دون الكشف كيف ستكون المحاكمة، ولكن تترك عنان الجمهور مع الأحداث، مصاحبة لصدمة كبيرة ودموع ووداع.

مسلسل علاقة مشروعة

شارك في المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم والنجمات، بينهم ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، واعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي تابعها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، وكانت تعرض على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة، للفنان ياسر جلال، تدور في إطار رومانسي وتشويقي، حول العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تجمع الفنان ياسر جلال وداليا مصطفى، ومي عمر في إطار من التشويق، إذ يتزوج من الأولى سرًا دون معرفة زوجته، التي هي طليقة شقيق زوجته الأولى، ويحاول بشتى الطرق عدم إظهار الحقيقة لها.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.