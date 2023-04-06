مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15.. التحقيق مع عمرو وعاليا

انطلق مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15 والأخيرة، وشهدت الحلقة عددًا من الأحداث المثيرة، خاصة بعد انتهاء الحلقة السابقة على تحقيق الشرطة مع كل أبطال المسلسل، لاكتشاف من هو قاتل «بثينة» الدور الذي تجسده مي عمر، بعد طلاقها من «عمرو»، ويجسد دوره ياسر جلال، وبعد نشوب عداوات كثيرة مع الجميع، وأيضًا على مشهد التحريض على قتل «عمرو» وابنه من زعيم عصابة المخدرات، بعد معرفته مكان البيع، إثر تورط ابن ياسر جلال وأصدقائه في توصيل البضاعة، وهو ما جعل الشرطة في ريبة وشك من أنّ القاتل هو «عمرو»، لعدم علمهم بسر اختفائه.

الحلقة الـ15 من مسلسل علاقة مشروعة

بدأت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15 بطولة ياسر جلال، بمشهد إحضار «عاليا»، الدور الذي تجسده داليا مصطفى، ليخبرها الضابط الدور الذي يجسده نضال الشافعي، أنّ «عمرو» متزوج من «بثينة»، وكيف أنها كانت لا تعرف، لتخبره أنها أول مرة تعرف منه، وأنه من الممكن أن تكون بثينة قد اتصلت بها كي تخبرها هذا الأمر قبل وفاتها، ولكنها لم تذهب لأن عمرو منعها عن ذلك بحجة مرض والدتها، ثم تم ضبط عمرو في مكان عصابة المخدرات للتحقيق معه.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الـ15

وخلال أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الـ15، يحقق الضابط معه، ويسأله الكثير من الأسئلة، ثم يتركه ليواجهه عاليا ويعتذر لها عن الأمر، ويقسم لها أنه ليس القاتل، لتقول إنها تصدقه، وإنها تعرف بأنه ليس القاتل.

موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، الذي استحوذ على اهتمام وإشادة كبيرة منذ عرضه، سيكون اليوم، نظرًأ لعرض الحلقة الأخيرة منه، التي تعلن انتهاء العمل الدرامي الذي يشارك في السباق الرمضاني لعام 2023، ويُعرض على قناتي الحياة وdmc، في شهر رمضان الكريم.

مسلسل علاقة مشروعة

شارك في المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم والنجمات، بينهم ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، ويعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي تابعها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، ويعرض على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

وكانت أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، تدور في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة داليا مصطفى، ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء، ولكن سرعان ما تتغير الأقدار ويتزوج زوجته الثانية وهي الفنانة مي عمر، لتتبدل الحياة وتظل الأحداث المثيرة تتابع وتابعها الناس حتى الحلقة الأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة اليوم.