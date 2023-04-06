النائب علاء عابد: إفطار الأسرة المصرية يؤكد مدى إحساس السيسي بالمواطن

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقامة إفطار الأسرة المصرية كل عام، منذ توليه قيادة البلاد، وهي عادة محمودة، وهذا يؤكد مدى إحساس الرئيس السيسي بالمواطن البسيط وبهموم المصريين، فهو يحمل مسؤولية كبيرة في ظل مستجدات وأحداث راهنه تلقي بظلالها على اقتصاديات العالم.

إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات

وأضاف النائب علاء عابد، أن مشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات مع المواطنين، يؤكد اهتمامه بالارتقاء بالمجتمع المصري وتنميته ومتابعه ما يتم من عمل على الأرض، وحرصة الدائم على البسطاء وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأشار «عابد» إلى تجمع القوى السياسية والوطنية في هذا الحفل، أقوى رسالة للداخل والخارج، بأن مصر كلها تقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدعمه في معركة التنمية والرخاء والتقدم، ومسيرة دعم الاستقرار التي تنعم به البلاد.

النائب علاء عابد: لقد تشرفت بالمشاركة في الإفطار هذا العام

وأضاف النائب علاء عابد: «لقد تشرفت بالمشاركة في الإفطار هذا العام، مع نخبة من أبناء مصر في منطقه الأسمرات، التي تعد دليلا على ما أجرته الحكومة من إزالة العشوائيات التي كانت تمثل مشكلة مزمنة للدولة المصرية، واحتاجت لقائد قوي مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتصدي لها، وهو ما نجح فيه.