أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة أسوان.. الكيلو بـ65 جنيها

حددت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسوان، أماكن بيع الفراخ البرازيلي داخل مراكز وقرى المحافظة، بسعر يبدأ من 65 جنيهًا للكيلو.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي في أسوان

وقال محمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان، إن الفراخ البرازيلي تباع في منافذ الجملة والتجزئة التابعة لمديرية التموين، وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، ونصف الجملة، وعبر منافذ معرض «أهلا رمضان» بالمحافظة، وعبر سلاسل الهايبر ماركت الكبرى المتعاقدة مع الغرفة، وكذلك منافذ مبادرات بيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، ومنها «أمان» و«كلنا واحد» بالمحافظة.

بيع الفراخ البرازيلي في منافذ «أهلا رمضان»

وحددت الغرفة أماكن شراء الفراخ البرازيلى بأسوان للمواطنين بالفروع المختفة للمنافذ والمعارض المنتشرة بأرجاء محافظة أسوان والمدن والقرى التابعة لها، وذلك كالآتي:

- منفذ «أهلا رمضان» بمدينة نصر النوبة، بجوار نقابة المعلمين.

- منفذ «أهلا رمضان» بمدينة أسوان، في حديقة الشيراتون، بوسط مدينة أسوان.

- منفذ «أهلا رمضان»، بمدينة دراون بجوار مخازن شركة المصرية.

- منفذ «أهلا رمضان»، بمدينة كوم أمبو، يقع أمام قصر ثقافة كوم أمبو.

- منفذ «أهلا رمضان»، بمدينة إدفو، بجوار موقف الرمادين غرب المدينة.