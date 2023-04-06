برنامج «حياة كريمة» يسدد ديون غير القادرين لأحد محال بيع دواجن

بطولة جديدة سطرها صاحب محل دواجن حيث قدم خدمة البيع مع السداد الآجل لغير القادرين، وسلط برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة DMC، الضوء على هذه البطولة، حيث قررت مبادرة حياة كريمة سداد ديون 15 مواطنا لدى هذا المحل.

الدفع بالآجل لغير القادرين

وقال صاحب المحل في حديثه لبرنامج حياة كريمة مع الإعلامي أيمن مصطفى: «إن هناك بعض الزبائن ظروفهم المادية تسمح لهم بالشراء وهناك البعض ظروفهم صعبة وهؤلاء يحصلون على احتياجهم من الدواجن ويسددون وقتما يتوفر لهم المال، وفي بعض الناس محتاجين وغير قادرين ودول بنوفر لهم الدواجن مجانا لوجه الله».

وأضاف صاحب محل الدواجن: «في ناس بقالها سنة و6 شهور و3 شهور عليهم مديونية، وناس من رمضان الماضى عليهم مديونية، وننتظر عليهم حتى يسددون أموال الطيور ولا نستعجلهم على الديون».

ميدالية أبطال حياة كريمة

وتواصلت مبادرة حياة كريمة مع عدد من المواطنين الذين عليهم ديونا للمحل وأبلغتهم بأنه تم سداد كل المديونيات، وهى مديونيات تخص 15 أسرة، كما تم إهداء مبلغ مالى للمحل لسداد أي ديون أخرى للمواطنين الذين يشترون طيورا وليس لديهم أموال لسداد الثمن، ومنحه ميدالية أبطال حياة كريمة.