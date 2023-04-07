أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في أسوان.. 69 مسجدا

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في أسوان مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتوجيهات وزارة الأوقاف.

وكان إعلان أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في أسوان للعمل بسنة الاعتكاف، وهي سنة مؤكدة عن المصطفى عليه أتم الصلاة والتسليم، وتعمل الأوقاف كل عام على إقامتها، عملا بسنة تعظيم السنة المشرفة والشعائر.

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في أسوان

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في أسوان وصلت وفقا لبيان مديرية الأوقاف لـ69 مسجدا من المساجد الكبرى التي تغطي مراكز ومدن محافظة أسوان المختلفة، ليتمكن جميع الراغبين من الشباب من ممارسة تلك السنة.

خريطة مساجد الاعتكاف بأسوان

وكانت أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في أسوان وفقا لبيان مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان كالتالي:

- مسجد النور

- مسجد الرحمة

- مسجد أبو داود

- مسجد الإصلاح

- مسجد عبد الرحيم القنائى

- مسجد النصر

- مسجد أبو الشوك

- مسجد المرحوم فهيم

- مسجد يوسف كروم

- مسجد السلام

- مسجد الرحمة

- مسجد العمرى

- مسجد عمر بن الخطاب

- مسجد الحسن والحسين

و- مسجد أل يعقوب

- مسجد الفاروق عمر

- مسجد عباد الرحمن

- مسجد التوبة

- مسجد السلام

- مسجد منشاة السد العالى

- مسجد صحارى الجديد

- مسجد التجاريين

- مسجد رضوان

- مسجد ناصر

- مسجد العليقات

- مسجد أبو بكر الصديق

- مسجد المغفرة

- مسجد البصالى

- مسجد العتيق

- مسجد العليقات

- مسجد الشهر العتيق

- مسجد الشيخ صالح الجعفرى

- مسجد الشيخ يونس

- مسجد النصر

- مسجد أل عمران

- مسجد التقوى

- مسجد الزهراء

- مسجد صالح الجعفرى

- مسجد سيد طلحة

- مسجد السسباعية

- مسجد سيدى طلحة

- مسجد الرحمة

- مسجد أبو بكر الصديق

- مسجد الرحمة

- مسجد أل البيت

- مسجد الحسين

- مسجد الرحمة بالحجز

- مسجد سيد الشهداء

- مسجد العتيق

- مسجد المحيمدات

- مسجد القرينات

- مسجد المويسات

- مسجد أبو بكر الصديق

- مسجد أل يحىى

- مسجد الجمعاوية

- مسجد الشيخ على

- مسجد الدقاديق

- مسجد السلام

- مسجد جزيرة دومارية

- مسجد أبو بكر الصديق

- مسجد العتيق بالكلح

- مسجد العتيق

- مسجد الأشراف

- مسجد النوبيين

- مسجد النور بالكلح

- مسجد السيدة زينب

- مسجد الأشراف

- مسجد أحمد القاضى.

ضوابط الاعتكاف وكيفية التسجيل به في أسوان

حددت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، ضوابط الاعتكاف بالالتزام بالمسجد، وعدم توزيع مطويات فضلا عن الاستخدام الأمثل للهاتف، وعدم التصوير لخصوصية المعتكفين، موضحة طريقة التسجيل للإعتكاف بالمسجد الأقرب، حيث سيتم الاختيار من المترددين على المسجد، ومن أهالي المنطقة.