أسماء المساجد المسموح الاعتكاف بها في دمياط.. الخريطة الكاملة

أعلنت مديرية أوقاف دمياط، أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في دمياط لشهر رمضان المبارك، مع اقتراب العشر الأواخر من الشهر الكريم، تفعيلا لسنة الاعتكاف وهي سنة مؤكدة عن الرسول الكريم.

ويجري الاعتكاف بالمساجد الكبرى بمحافظة دمياط والقرى والمدن التابع لها من بينها، كفر سعد والمينا والشعراء والزرقا، حيث تشمل أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في دمياط، مختلف مدن وقرى المحافظة.

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في دمياط

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في دمياط حددتها مديرية الأوقاف في 84 مسجدا، في مختلف المدن أشهر 10 مساجد منها:

مسجد الرحمن بالزرقا

مسجد المنياوي بالزرقا

مسجد الدعوة بكفر البطيخ

مسجد الكبير بكفر البطيخ

مسجد عمرو بن العاص بدمياط

مسجد الهداء بدمياط

مسجد المصطفى بفارسكور

مسجد نور الإسلام بفارسكور

مسجد الهدى النبوي بكفر سعد

مسجد نور الإسلام بكفر سعد

بينما القائمة الكاملة لمساجد الإعتكاف هي،

الرحمن

المنياوى

الكبير

ابو الحمايل

السقا الكبير

يوسف شاهين

أبو الرفاعى

ذو النورين

الكبير

الكبير بكفر يوسف

المركز الإسلامى

الدعوة

الكبير بالركايبة

القديم النصر

الشهداء

عمرو بن العاص

البحر

عمر الموصلى

البدرى

الرحمن

المطرى

الزعفرانى

الناصرية

المصطفى

السيد البربير

ذو النورين

البلدية

الرحمة

الشهداء

الكبير بالشيخ ضرغام

الكبير

الكبير بالشعراء

ابو القاسم

النور

الرحمة

الكبير

البرش

الرحمة والشباب

ابو شاهين

الرحمة

الشباب

ابو شاهين

الحطب

الرحمن

علام

العبد

السلام الشرقي

المجمع المصطفى

نور الإسلام

عائشة النصر

الكبير باابو عظمة

الكبير العبيدية

الكبير بميت الشيوخ

الكبير بالحورانى

الكبير بالغليمة

طلعت

السلام

الكبير بالناصرية

الكبير بشرباص

السلام

السرايا

اللوزى

البحر بكفر سليمان

البحر بكفر المنازلة

الكبير بميت غالب

الهدى النبوى

القديم

المعاشات الصغرى

نور الإسلام

الكبير بالتوفيقية

الطوخى

البحر بكفر غالب

المرابعين

النور

ابو بكر الصديق

الكبير بكفر سعد

ولسن

الكبير بكفر شحاتة

البحر الوسطانى

النصر

بينما يمكن معرفة المسجد الأقرب للاعتكاف عبر إدارة الأوقاف الأقرب لطالب الاعتكاف حيث يتم التسجيل للإعتكاف جغرافيا.

طريقة التسجيل بمساجد الاعتكاف في دمياط

حيث حددت مديرية أوقاف دمياط طريقة الاعتكاف بالتقدم للمسجد أو لإدارة الأوقاف التابعة لاختيار أقرب مسجد، والتسجيل بصورة البطاقة والأولوية للمترددين على المسجد ولقاطنى المحيط السكنى للمسجد.

ضوابط الاعتكاف في مساجد دمياط

بينما أوضحت مديرية أوقاف دمياط ضوابط الاعتكاف، بالالتزام بسنة الاعتكاف والبعد عن المؤثرات، وعدم توزيع مطويات مع عدم التصوير لخصوصية المعتكفين وترك مهمة الخط والوعظ والعمل الدعوى للإمام التابع للأوقاف فقط.