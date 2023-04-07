مسلسل سره الباتع الحلقة 17.. هل ينتقم حامد من الجنرال الفرنسي؟

مسلسل سره الباتع الحلقة 17 يشغل محركات البحث لدى كثير من محبيه ومتابعيه، إذ يعرض خلال السباق الرمضاني 2023، وهو مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، وتدور أحداثه في حقبتين من الزمن، ويشارك في العمل أكثر من 60 ممثل وممثلة.

مسلسل سره الباتع الحلقة 17

ويستكمل مسلسل سره الباتع الحلقة 17 رد فعل الأهالي بعد مقتل الشيخ سليم، الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي على يد الجنرال الفرنسي، الأمر الذي أثار غضب أهالي القرية، واتفقوا جميعا على الانتقام من الفرنسيين، وإشعال نار المقاومة فيما بينهم.

وتوعد حامد الذي يؤدي دوره الفنان أحمد السعدني، بقتل الجنرال الفرنسي، وتسليم رقبته إلى أهالي القرية، واتفقوا جميعا على قتل الجنود الفرنسيين، وإرسالهم إلى الجنرال محملين برسائل تهديد، ويعرض مسلسل سره الباتع الحلقة 17 باقي الأحداث.

أبطال مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع يعتبر التجربة الدرامية الإخراجية الأولى للمخرج خالد يوسف، ويشارك في العمل مجموعة من النجوم، منهم الفنان أحمد السعدني، أحمد عبد العزيز، حنان مطاوع، عايدة رياض، ميدو عادل وغيرهم.