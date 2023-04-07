مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023
كتب:
سهيلة هاني
12:00 ص | الجمعة 07 أبريل 2023
مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023
مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023، تهم الكثير من محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع، الذي يُعرض على شاشة قناة الحياة يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، وهو مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس.
مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023
مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023، تأتي الساعة 12 صباحا، والإعادة في الساعة الثامنة صباحا، ويمكن متابعة قناة الحياة عبر التردد الآتي:
التردد: 12206
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معامل الترميز: 27500
ومواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023، تستكمل رد فعل أهالي القرية بعد غضبهم الشديد من الجنرال الفرنسي الذي قتل الشيخ سليم ويؤدي دوره الفنان خالد الصاوي.
أحداث من سره الباتع
وتوعد حامد الذي يجسد دوره الفنان أحمد السعدني، بقتل الجنرال الفرنسي والجنود الفرنسيين بعد قتلهم لشيخ البلد الشيخ سليم، واجتمع أهالي القرية على ذلك، وخططوا لوضع رسائل تهديد مع كل جندي يقتلوه.