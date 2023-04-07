مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023، تهم الكثير من محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع، الذي يُعرض على شاشة قناة الحياة يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، وهو مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس.

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023، تأتي الساعة 12 صباحا، والإعادة في الساعة الثامنة صباحا، ويمكن متابعة قناة الحياة عبر التردد الآتي:

التردد: 12206

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معامل الترميز: 27500

ومواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023، تستكمل رد فعل أهالي القرية بعد غضبهم الشديد من الجنرال الفرنسي الذي قتل الشيخ سليم ويؤدي دوره الفنان خالد الصاوي.

أحداث من سره الباتع

وتوعد حامد الذي يجسد دوره الفنان أحمد السعدني، بقتل الجنرال الفرنسي والجنود الفرنسيين بعد قتلهم لشيخ البلد الشيخ سليم، واجتمع أهالي القرية على ذلك، وخططوا لوضع رسائل تهديد مع كل جندي يقتلوه.