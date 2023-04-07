موعد عرض مسلسل سره الباتع الحلقة 17.. حامد وأهالي القرية يخططون للانتقام

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل سره الباتع الحلقة 17 الذي يعرض خلال السباق الرمضاني 2023 على قنوات ON والحياة ضمن مجموعة من الأعمال المتنوعة التي تعرضها القنوات، وتدور أحداث المسلسل في حقبتين من الزمن.

موعد عرض الحلقة 17 مسلسل سره الباتع

ويمكن متابعة موعد عرض مسلسل سره الباتع الحلقة 17 الساعة 12 منتصف الليل على قناة الحياة، وعلى قناة ON الساعة 7:30 مساء، وتستكمل أحداث المسلسل، بعد المفاجآت التي عرضتها الحلقات.

وتدور أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 17 حول خطة حامد الذي يجسد دوره أحمد السعدني للانتقام من الجنرال الفرنسي بمعاونة أهالي القرية، بعد قتله للشيخ سليم الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي.

أحداث مسلسل سره الباتع

واتفق أهالي القرية وحامد على مقاومة الفرنسيين وطردهم من البلاد، ووضعوا خطة الانتقام، بدأت بقتل الجنود الفرنسيين وإرسال رسائل تهديد مع جثثهم إلى الجنرال الفرنسي.