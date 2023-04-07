تحويلات مرورية على طريق الأوتوستراد لمدة 9 أيام.. اعرف التفاصيل

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة إجراء بعض التحويلات المرورية وتحديداً على طريق الأوتوستراد، وذلك بالتزامن مع استكمال أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع، بداية من اليوم الجمعة ولمدة 9 أيام، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل كافة التحويلات المرورية على طريق الأوتوستراد.

تحويلات مرورية على طريق الأوتوستراد بداية من اليوم

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن إجراء التحويلات المرورية الآتية:

- أولاً بالنسبة إلى حركة المركبات المتجهة إلى مناطق التبين، يجب عليها أن تسلك يمينًا في الطريق المستحدث وهو «طريق ترابي مستحدث موازٍ لمحور الأوتوستراد» قبل سير مصنع الأسمنت بمسافة تقريبًا 150 متر، ثم التوجه يسارًا في اتجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى.

- ثانيًا بالنسبة إلى حركة المركبات المتجهة إلى مناطق المعادي، يجب عليها أن تسلك الطريق المستحدث وهو «طريق ترابي مستحدث موازٍ لمحور الأوتوستراد»، والتوجه يمينًا في اتجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى.

سبب التحويلات المرورية على طريق الأوتوستراد

وكشفت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن التحويلات المرورية تأتي بسبب استكمال أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع المتقاطع مع طريق الأوتوستراد، وتنفيذ أعمال الخوازيق والقواعد الخرسانية الخاصة بمسار القطار، وذلك من خلال عدد 3 قواعد خرسانية.