سعر اليورو اليوم الجمعة 7-4-2023.. أقل شراء في البنك الأهلي

تراوح سعر اليورو اليوم الجمعة 7-4-2023 مقابل الجنيه المصري، بين 33.47 جنيه و33.62 جنيه للشراء فيما بدأ سعر البيع من 33.66 جنيه وحتى 33.94 جنيه، وكان السعر الأقل للشراء من نصيب البنك الأهلي المصري وبنك مصر بـ33.47 جنيه، فيما احتفظت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية بأقل سعر للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو أقل سعر للشراء في البنك الأهلي المصري عند 33.47 جنيه، فيما كان سعر البيع بـ33.68 جنيه، وهو الأمر ذاته في بنك مصر وبنك التنمية الصناعية.

احتفظت بذلك البنوك الحكومية الثلاث بأقل سعر للشراء، في حين كان أقل أسعار اليورو بيعاً في بنوك أخرى منها المصرف المتحد.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري، 33.62 جنيه للشراء، و33.79 جنيه للبيع.

ويتداول سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أحد أكبر البنوك الكويتية العاملة في مصر، 33.58 جنيه للشراء و33.79 جنيه للبيع، فيما جاء سعر اليورو في بنك قطر الوطني بـ33.58 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، 33.58 جنيه للشراء فيما جاء سعر البيع عند 33.80 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.58 جنيه للشراء و33.79 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في البنك الأهلي المتحد وفي بنك فيصل الإسلامي وبنك كريدي أجريكول، وبنك المشرق.

أعلى سعر بيع وشراء لليورو

وجاء أعلى سعر بيع لليورو في بنك الاستثمار العربي مسجلًا 33.94 جنيه للبيع، فيما جاء أعلى سعر شراء لليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلاً 33.63 جنيه للشراء.