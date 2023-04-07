مسلسل سره الباتع الحلقة 16.. الفرنسيون يداهمون القرية للقبض على شبابها

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 16 كثيرا من الأحداث بعد قتل شباب المقاومة عدد من الجنود الفرنسيين في القرية، بقيادة حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني وناجي الذي يجسد شخصيته الفنان ميدو عادل ومعهم عدد من الشباب.

مسلسل سره الباتع الحلقة 16

وضمن أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 16، انفعل الجنرال الفرنسي من قتل الجنود الفرنسيين وتوعد بإلقاء القبض على حامد وقتله وبالفعل أصدر قرارا للقوات الفرنسية بضبط على كل من دق الوشم على جبهته وقطع إصبعه.

وبالفعل هجم الجنود الفرنسيين على كل منزل في القرية وألقوا القبض على كل شباب القرية ممن دقو الوشم وسط حالة من الغضب والحزن بين أهل القرية.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حنان مطاوع وأحمد السعدني وريم مصطفى وخالد الصاوي وأحمد فهمي وأحمد عبد العزيز وحسين فهمي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج خالد يوسف.