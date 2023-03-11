المجلس العربي للمسئولية المجتمعية يطلق مبادرة لمنح «يوم المرأة» إجازة رسمية للدولة

أطلقت الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية مبادرة لمنح إجازة رسمية للدولة بالكامل احتفالاً بيوم المرأة.

الاحتفالات بيوم المرأة

وأشارت الدكتورة راندا رزق الى أنَّها استوحت هذه الفكرة من خلال عملها ملحقاً ثقافياً عدة سنوات في وسط آسياً، موضحة «لمست هناك تجربة فريدة ضربوا بها القدوة والمثل في الاحتفاء بالمرأة، إذ كان يتم منح الدولة بالكامل إجازة رسمية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واستوقفني في هذه الإجازة أن الدولة بالكامل كانت تشارك في الاحتفالات بيوم المرأة وتعيش حالة من البهجة».

وأضافت أنَ المرأة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014 حصلت على مكتسبات كثيرة لم تصل لها من قبل، إذ استطاعت المرأة بدعم وتشجيع القيادة السياسية أن تقتحم مجالات غير مسبوقة، فقد اعتلت منصة القضاء وأصبحت قاضية في مجلس الدولة والتحقت بالعمل في النيابة العامة كما ارتفع عدد الوزيرات في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014، إذ ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية بما يدعو للفخر.

ارتفاع نسبة تمثيل المرأة

وأوضحت أن هذا الأمر دفعها لطرح هذه المبادرة بأن يصبح يوم 8 مارس من كل عام إجازة رسمية في الدولة وأن يتمّ استثمار هذه الإجازة في تهيئة المناخ العام للاحتفاء والاحتفال بالمرأة في جميع المجالات وعلى كل الأصعدة.