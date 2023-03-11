رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

المجلس العربي للمسئولية المجتمعية يطلق مبادرة لمنح «يوم المرأة» إجازة رسمية للدولة

كتب:

محمد عزالدين
02:31 م | السبت 11 مارس 2023
الدكتورة راندا رزق

الدكتورة راندا رزق

أطلقت الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية مبادرة لمنح إجازة رسمية للدولة بالكامل احتفالاً بيوم المرأة.

الاحتفالات بيوم المرأة

وأشارت الدكتورة راندا رزق الى أنَّها استوحت هذه الفكرة من خلال عملها ملحقاً ثقافياً عدة سنوات في وسط آسياً، موضحة «لمست هناك تجربة فريدة ضربوا بها القدوة والمثل في الاحتفاء بالمرأة، إذ كان يتم منح الدولة بالكامل إجازة رسمية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واستوقفني في هذه الإجازة أن الدولة بالكامل كانت تشارك في الاحتفالات بيوم المرأة وتعيش حالة من البهجة».

وأضافت أنَ المرأة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014 حصلت على مكتسبات كثيرة لم تصل لها من قبل، إذ استطاعت المرأة بدعم وتشجيع القيادة السياسية أن تقتحم مجالات غير مسبوقة، فقد اعتلت منصة القضاء وأصبحت قاضية في مجلس الدولة والتحقت بالعمل في النيابة العامة كما ارتفع عدد الوزيرات في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014، إذ ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية بما يدعو للفخر.

ارتفاع نسبة تمثيل المرأة

وأوضحت أن هذا الأمر دفعها لطرح هذه المبادرة بأن يصبح يوم 8 مارس من كل عام إجازة رسمية في الدولة وأن يتمّ استثمار هذه الإجازة في تهيئة المناخ العام للاحتفاء والاحتفال بالمرأة في جميع المجالات وعلى كل الأصعدة.

اقرأ المزيد:

مايا مرسي بمناسبة يوم المرأة العالمي: نساء مصر والعالم مصدر قوة

جامعة بدر تكرّم وزيرة الهجرة في يوم المرأة العالمي: مثال للفتيات والطالبات

بريت بطرس غالي تطلق معرضها «هوانم» بمناسبة يوم المرأة العالمي

انطلاق مبادرة «16 يوم» لمناهضة العنف ضد المرأة في جنوب سيناء

«المرأة الفاضلة».. يوم روحي للمصريات والسودانيات بالكنيسة الأسقفية

مايا مرسي تشيد بكلمة الرئيس في يوم المرأة بـCOP27: لدينا إرادة سياسية قوية تقف معنا

نيابة عن الرئيس السيسى: الدكتورة ياسمين فؤاد تلقى كلمة فى افتتاح يوم المرأة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ cop27 
بقلم محمد عزالدين