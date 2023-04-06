«النقل» تكشف شكل محطات السكة الحديد قبل وبعد التطوير «صور»

وثقت وزارة النقل، أعمال تطوير محطات السكة الحديد، بعدد من الصور الحديثة التي توضح ما تم إنجازه في تطوير المحطات ومراكز التحكم ونظم الإشارات في إطار جهودها لتطوير المنظومة بالكامل، لافتة إلى وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية، لمواكبة متطلبات مرحلة التطوير الحالية.

وأوضحت وزارة النقل، خلال الصور المنشورة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، شكل المحطات قبل وبعد التطوير، وشكل نظم الإشارات أيضًا، لافتة إلى أنّ التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات يساهم في رفع مستوى العاملين بالسكة الحديد.

خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية

أعمال التطوير للمحطات، تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، فبحسب تقرير وزارة النقل، تشتمل الخطة على خمس عناصر، وهي تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات، تطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات، تحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

نقل الخبرة للعناصر البشرية

أيضًا ضمن محاور خطة التطوير، استكمال تطوير الورش من خلال استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية بجميع المناطق، ويتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني، بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.