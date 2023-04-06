أبرز مشروعات السكة الحديد بالتعاون مع القطاع الخاص.. بينها مصنع تالجو مصر

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، المشروعات التي يتم التعاون فيها مع القطاع الخاص، موضحًا أنّ القطاع الخاص ركيزة أساسية، في تنفيذ كل مشروعات الوزارة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص.

مشروعات السكة الحديد بالتعاون مع الخاص

- إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية لتوفير العملة الصعبة ونقل الخبرة والمعرفة للجانب المصري.

- التعاقد مع تحالف شركات «الغرابلى – ثرى إيه إنترناشيونال» لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية، لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية وتقديم خدمة نقل البضائع من الباب للباب بما له من مردود إيجابي على المستوى القومي.

- التعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات «أبيلا مصر» لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- قطارات النوم التي تم التعاقد على توريدها من شركة تالجو الإسبانية.

- مشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص في أعمال تجديدات السكك والمفاتيح بخطوط شبكة السكك الحديدية لزيادة الإنتاجية، ونقل الخبرة لهذه الشركات للتوسع في إنشاء الخطوط الجديدة.

إنشاء مصنع تالجو مصر

- توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الإسبانية لإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية.

- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة لينزا إيجيبت لإنشاء مصنع بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي على مساحة 5 أفدنة لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار لصالح هيئة سكك حديد مصر، وجميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع إمكانية التصدير للخارج.

- إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية «6 قطارات تالجو – 300 عربة درجة أولى وثانية مكيفة المخطط توريدها ضمن عقد توريد 1350 عربة».