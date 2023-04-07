أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-4-2023.. مستقرة في الأسواق

سجّلت أسعار الدواجن استقرارا اليوم الجمعة 7-4-2023، بعد ارتفاعات طفيفة بأسعار أمس الخميس في الأسواق والمزارع، وفق تحديثات بورصات الدواجن اليوم.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة بين 66 و 73 جنيهًا، لتباع للمستهلك من 75 حتى 80 جنيها للكيلو وذلك على حسب المنطقة.

وشهدت أسعار الفراخ استقرار في الأسواق خلال الفترة الماضية، منذ بداية الأسبوع، حيث سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» ما بين 87 جنيهًا و85 جنيهًا للكيلو في المزرعة و95 و100 جنيه في الأسواق.

أسعار الدواجن في المحلات

وتختلف أسعار الدواجن في المحلات من محافظة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، ويرجع ذلك إلى اختلاف مصاريف النقل، حيث يرتبط ذلك بمصروفات «النقل» فقط والمحلات التمليك عن الإيجار نظرا لتكاليف البيع.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم للمستهلك

أما عن أسعار الدواجن البيضاء اليوم للمستهلك فقد سجلت ما بين 75 جنيها و80 جنيها، فيما وقعت أسعار الدواجن الساسو اليوم للمستهلك بين 100 و105 جنيهات، مع اختلاف المنطقة التي يوجد فيها المحلات وبجانب مصاريف النقل والتوزيع التي تختلف من مكان إلى آخر.

سعر كرتونة البيض

وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض بين 96 و98 جنيه، والبيض الأحمر من 97 إلى 98 جنيه، واستقرار في أسعار البيض البلدي عند 99 و100 جنيه.