مصرع طفل داخل حفرة في الشيخ زويد

توفي طفل صغير في حفرة بأحد شوارع حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد، بعد أن انهالت الرمال عليه، وظل بها ربع ساعة حتى تم إخراجه مما أدى إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى.

الطفل وصل المستشفى جثة هامدة

وقال مصدر طبي بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الشيخ زويد، إن طفل وصل إلى المستشفى جثة هامدة، وهو من أبناء القبائل المنقولين إلى حي الكوثر بالشيخ زويد.

حالة اختناق أدت لوفاة الطفل

وأضاف المصدر أن حالة اختناق بالرمال المتراكمة تسببت في انسداد الجهاز التنفسي ومجرى التنفس، وأدى هذا إلى توقف القلب لدى الطفل ووفاته قبل وصوله إلى المستشفى

إخطار مديرية أمن شمال سيناء بالواقعة

وتم إخطار قسم شرطة الشيخ زويد، والتي بدورها أخطرت مديرية أمن شمال سيناء ، وبدأت مباشرة التحقيقات وكتابة المحضر الرسمي لمعرفة الأسباب الحقيقية لموت الطفل تحت الرمال.

فيما يتم استخراج تصريح الدفن، بعد العرض على الطبيب الشرعي لإمكانية الدفن وإغلاق المحضر الرسمي بإذن النيابة.