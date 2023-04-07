أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في سوهاج 2023، أعلنتها مدرية أوقاف المحافظة، والذي جاء عددهم 43 مسجدا، بواقع 43 مشرفا على الاعتكاف في كل مسجد وهو اسم خطيب المسجد المحدد به الاعتكاف، جاء ذلك تأكيدًا على أن الاعتكاف سنة مؤكدة، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف.

واختارت مدرية أوقاف سوهاج عددا من أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في سوهاج 2023 بكل إدارة من إدارات المراكز المختلفة والتي تصلح للاعتكاف مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم حتى حلول عيد الفطر المبارك.

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في سوهاج 2023

وتستعرض الوطن أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في سوهاج 2023، بحسب ما أعلنته مدرية أوقاف محافظة سوهاج والتي جاءت كالتالي:

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في إدارة أوقاف بندر سوهاج 2023 هي:

1. الشهيد عبدالمنعم رياض بندر سوهاج

2. التوحيد نجع أبو شجرة بندر سوهاج

3. الرسول بندر سوهاج بندر سوهاج.

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في إدارة أوقاف مركز سوهاج 2023 هي:

4. آل حمدون ونينة الغربية مركز سوهاج

5. آل أباظة ونينة الغربية مركز سوهاج

6. آل عالم غرب ونينة الغربية مركز سوهاج

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في إدارة أوقاف المراغة:

7. الطراملة البطاخ غرب المراغة

8. االربعين البطاخ غرب المراغة

9. الرحمن البحري البطاخ غرب المراغة

10. خالد ابن الوليد البطاخ غرب المراغة

11. المصطفى البطاخ غرب المراغة

12. أبو تتي الغريزات غرب المراغة

13. الشهداء الغريزات غرب المراغة

14. آل عاصم نجع الجبل الغريزات غرب المراغة

15. التوحيد نجع الجبل الغريزات غرب المراغة

16. الصحابة نجع الجبل الغريزات غرب المراغة

17. الإخلاص داير الناحية غرب المراغة.

18. الكبير السمارنة غرب المراغة

19. آل الكاشف عرابة عزيز غرب المراغة.

20. المصطفى عرابة عزيز غرب المراغة

21. الكبير الوقدة الشرقية غرب المراغة

22. الهادى نجع أبو عوض غرب المراغة

23. الإخالص نجع أبو عوض غرب المراغة.

24. آل حمد العمـــــور غرب المراغة.

25. الكبير بهتا غرب المراغة.

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في إدارة أوقاف طهطا 2023 هي:

26. النخيلي أمام البنك الأهلي طهطا

27. الرضوان المزلقان البحري طهطا أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في إدارة أوقاف طما 2023 هي:

28. علي بن علي طما طما

29. التوحيد ساحل طما طما

30. أبو غريب طما طما

31. القاضي طما طما

32. العسكري طما طما

33. آل عبد الرحمن طما طما

34. آل طرة طما طما

35. الرحمن الشرقي «السوالم» طما طما

36. الرحمة القطنة غرب طما

37. السيدة خديجة مشطا مشطا

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في إدارة أوقاف المنشاة 2023 هي:

38. بلال بن رباح بندر المنشاة المنشاة

39. الصحابة الشرقي بند المنشاة المنشاة

40. علي بن أبى طالب بندر المنشاة المنشاة

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في إدارة أوقاف جرجا 2023 هي:

41. السيدة عائشة جرجا بندر جرجا

42. المغني بندر جرجا

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في إدارة أوقاف دار السلام 2023 هي:

43. أبو بكر الصديق مدينة دار السلام