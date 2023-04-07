أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة الفيوم 2023.. اعرفها

أعلنت مديرية الأوقاف، أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة الفيوم 2023 والتي بلغ عددها 183 مسجدًا منتشرًا في مختلف المدن والمراكز، والتي تفتح أبوابها أمام الراغبين في الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، كما حددت المديرية إمام وخطيب لكل مسجد ليكون مُشرفًا على عملية الاعتكاف ويوجه المعتكفين داخل كل مسجد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة الفيوم 2023 في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، طوال شهر رمضان المبارك.

المساجد المسموح بها الاعتكاف بطامية

ووفقًا لقائمة أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة الفيوم 2023، فإنّ مركز طامية يحتل العدد الأكبر من المساجد المسموح فيها بالاعتكاف، والتي بلغ عددها نحو 44 مسجدًا، والتي جاءت وفقًا للقائمة التالية:

المساجد المسموح بها الاعتكاف سنورس

وإحتل مركز سنورس المرتبة الثانية في عدد المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة الفيوم 2023 والتي بلغ عددها نحو 40 مسجدًا منتشرًا في مختلف القرى والمدن بدائرة المركز والتي جاءت كالتالي:

المساجد المسموح بها الاعتكاف بمركز الفيوم

وفي مركز الفيوم، ضمت قائمة أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في شهر رمضان بمحافظة الفيوم 2023 نحو 28 مسجدًا منتشرًا في مختلف القرى والمراكز، والتي جاءت كالتالي:

المساجد المسموح بها الاعتكاف بإطسا

وفي مركز إطسا، شملت أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة الفيوم 2023 نحو 27 مسجدًا مخصصًا للاعتكاف كل منهم تحت إشراف إمام وخطيب من وزارة الأوقاف والتي جاءت كالتالي:

المساجد المسموح بها الاعتكاف بأبشواي

ووفقًا لما ورد في قائمة أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة الفيوم 2023 وتحديدًا في مركز أبشواي، فقد بلغ عدد المساجد المخصصة للاعتكاف نحو 22 مسجدًا والتي جاءت كالتالي:

المساجد المسموح بها الاعتكاف ببندر الفيوم

ويضم بندر الفيوم نحو 17 مسجدًا مخصصًا للاعتكاف بحسب ما ورد في قائمة أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة الفيوم 2023 والتي جاءت كالتالي:

المساجد المسموح بها الاعتكاف بيوسف الصديق

وإحتل مركز يوسف الصديق المرتبة الأخيرة في قائمة أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة الفيوم 2023 نظرًا لصغر مساحة المركز، حيث بلغ عدد المساجد المخصصة للاعتكاف 5 مساجد فقط كالتالي: