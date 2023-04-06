محافظ شمال سيناء يوجه بتجميل وتوسعة الطرق الرئيسية بين المدن

أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تعليمات لرؤساء المدن بتجميل وتوسعة الطرق الرئيسية بين المدن، فضلا عن تجميل طريق العريش الحسنة الجنوبي.

وبدوره قام مجلس مدينة الحسنة بالعمل على توسعة الطريق الدولي العام القادم من العريش بطول 50 كم ، حيث أصدر المحاسب سعد خليل بغدادى، رئيس مركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، فريق عمل إدارة الأزمات بالمجلس، تحت إشراف محمد أحمد المغربي، سكرتير عام المركز والمدينة، بمتابعة قطاع الطرق بصفة مستمرة ومنتظمة لرصد ظاهرة تراكم الكثبان الرملية التي أدت إلى إعاقة حركة السيارات على الطرق، والعمل على إزالتها، والعمل على أزالة الردش على الطريق، وعمل بلدورات وأشارات مرورية.

تزيين الطريق الدولي العام بين الحسنة ونخل

ومن جهة أخرى، قام فريق عمل الأزمات بمجلس المدينة لمتابعة الطرق المؤدية إلى مدينة الحسنة، وجرى رصد تجمعات من الكثبان الرملية بالطريق الرئيسي الحسنة، بغداد من الناحية الجنوبية لمدينة الحسنة .

إنشاء بلدورات وزراعة أشجار زينة على الطريق العام

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس مدينة الحسنة في بيانه، أن فريق عمل برئاسة أسامة محمود محمد، مدير إدارة الحملة الميكانيكية بالمجلس، بإزاحة ورفع هذه التجمعات من الرمال التى تكونت نتيجة التقلبات المناخية ونشاط حركة الرياح خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى تراكم الكثبان الرملية على الطرق، والتى تسببت في إعاقة حركة السيارات على الطرق، وأيضا جرى العمل على تركيب بلدورات في المداخل وزراعة أشجار زينة.

يأتي هذا ضمن استعدادات المحافظة لأعياد تحرير سيناء في الـ25 من أبريل الحالي، والتي ستشمل جميع المناطق بالمحافظة، وعملية التغيير التي طالب بها المحافظ، وإزالة أثار السنين الماضية.

وطالب رئيس مجلس مدينة الحسنة المواطنيين بعدم رمي القمامة أو الردش بطوال الطريق، وأظهر الشكل الحضاري للمدينة، وتزيين المداخل والمخارج.