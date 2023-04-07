المدير التنفيذي لقصر ثقافة الأسمرات يروي استعدادات زيارة الرئيس السيسي

خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، لمدينة الأسمرات لتناول الإفطار مع المواطنين هناك وعدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين بالحي، استمع لشرح عدد من السيدات عن أعمالهن خلال تفقده معرض الأسر المنتجة التابع لقصر الثقافة هناك.

وسأل الرئيس السيدات المنتجات عن أحوالهن في العمل قائلا: «إيه أخبار الشغل وفيه مكسب مناسب لكم ولا لا؟» ووعد السيدات بتوفير كل الماكينات والمعدات لمساعدتهن على الكسب والعيش.

تدريبات مجانية للسيدات

محمد فتحي، المدير التنفيذي لقصر ثقافة الأسمرات، المكان المشرف على تدريب السيدات على الحرف والمشغولات اليدوية التي تم عرضها على الرئيس خلال جولته أمس، بدأ حديثه لـ«الوطن» بالتأكيد على أن قصر ثقافة الأسمرات منذ تدشينه يعمل على تعليم السيدات والفتيات حرف يدوية مختلفة من أجل تأهيلهن لاحتراف مهنة تصبح مورد رزق لهن وتناسب طبيعة التطوير في حي الأسمرات.

تتنوع تدريبات الحرف المجانية التي يوفرها قصر ثقافة الأسمرات، ما بين تدريبات للخياطة والتفصيل وتدريبات لإعادة التدوير وتدريبات تريكوه وباترون، وبحسب قول المدير التنفيذي لقصر ثقافة الأسمرات، نالت المنتجات المعروضة إعجاب الرئيس أثناء جولته، لافتا إلى أن كل سيدة بعد انتهاء تدريبها تتسلم الخامات الكافية لها لتدشين مشروع صغير خاص بها كمورد رزق ومصدر دخل تساعد به أسرتها، لتغيير حياة سكان الأسمرات بعد نقلهم من العشوائيات.

الطفلة روان تلقي شعر أمام الرئيس

وخلال الزيارة نفسها، وجهت الطفلة «روان سيد» حديثها للرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية، قائلة: «ازيك ياريس، أنا من أبناء الأسمرات وموهبتي طلعت من قصر ثقافة الأسمرات وموهبتي هي الشعر»، وقامت بإلقاء قصيدة أمام الرئيس السيسي في حفل إفطار الرئيس مع مواطني حي الأسمرات.

وفي رواية كواليس الشعر الذي ألقته الطفلة روان على الرئيس السيسي، قال المدير التنفيذي لقصر ثقافة الأسمرات، إنها بدأت التدريب في قصر الثقافة وهي في عمر الست سنوات، بعد رغبة والديها بتعليم ابنتهم فنون مختلفة، والتحقت «روان» بكورال الاطفال والفنون الشعبية والشعر.

وتابع «فتحي»، في حديثه عن كواليس إلقاء الطفلة روان مقطع شعر خلال زيارة الرئيس السيسي لحي الأسمرات، بقوله، «هي شاركت في مسرحية تبع قصر الثقافة واتعلمت إلقاء الشعر على إيد المدرب أحمد خليفة هو لقنها الكلمات وعلمها الأداء وطريقة الإلقاء عشان تطلع بالشكل المشرف ده»، لافتا إلى أن قصر ثقافة الأسمرات يتولى تأهيل كافة أطفال الحي بما يناسبهم من هوايات لتخريج أجيال واعية ولديها مخزون ثقافي جيد.