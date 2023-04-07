عضو شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت مستقرة في الأسواق

يشهد الأسمنت الفترة الحالية استقرارًا في الأسعار منذ أبريل الجاري، وقال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وعضو الاتحاد العربي للصناعة في تصريحات، لـ«الوطن»، إنّه منذ بداية شهر أبريل الجاري لم تشهد أسعار الأسمنت تغيرًا في الأسواق المصرية والسبب في استقرار أسعار الأسمنت الفترة الحالية، وفرة المعروض، وتختلف الأسعار وفقاً لكل شركة.

أسعار الأسمنت

ويسجل الأسمنت المسلح في الأسواق 1980 جنيها، وأسمنت النصر 1970 جنيهًا، وأسمنت التعمير 1905 جنيهات، بينما سجل أسمنت المنيا في الأسواق 1900 جنيه، وحلوان 2010 جنيهات، ويبلغ سعر أسمنت السويدي 2020 جنيهًا، وأسمنت وادي النيل 1880 جنيهًا، وأسمنت السهم 1800 جنيهًا.

كما يسجل أسمنت سيناء 42.5 في الأسواق 1890 جنيها، وأسمنت المعلم 1890 جنيها، وأسمنت المخصوص 1990 جنيها، وأسمنت الصرح 1980 جنيها، بينما يسجل سعر أسمنت الدلتا 1870 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق

بينما يبلغ سعر أسمنت الصخرة اليوم 1900 جنيه، وأسمنت العاصمة 1810 جنيهات، وأسمنت المصري 2040 جنيهًا، وأسمنت قنا 1830 جنيهًا، كما يبلغ سعر أسمنت السد العالي 1780 جنيهًا، وأسمنت النهضة 1820 جنيهًا، وأسمنت الماكس 2020 جنيهًا، وأسمنت العامرية عادة 2035 جنيهًا، وأسمنت تايتان 2020 جنيهًا، وأسمنت أسيوط 1800 جنيه وأسمنت قنا 1830 جنيهًا.