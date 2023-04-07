إجراءات استخراج تصريح توصيل مرافق دائمة.. اعرف المستندات المطلوبة

حزمة من الخدمات تقدمها المراكز التكنولوجية بأحياء محافظة القاهرة، ومن تلك الخدمات والمستندات المطلوبة، استخراج تصريح مطابقة وتوصيل مرافق، وفيما يلي أبرز الخدمات التي تقدمها محافظة القاهرة وفقًا لتقرير لها، والأوراق المطلوبة.

استخراج تصريح مطابقة وتوصيل مرافق دائمة «كهرباء- غاز- مياه - صرف صحي»

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة التوكيل الرسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

- بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية واشتراطات البناء الصادر من الجهة الإدارية.

- شهادة صلاحية المبنى للأشغال معتمدة من المهندس المشرف ونقابة المهندسين.

- شهادة معتمدة من الدفاع المدني بمراجعة إجراءات الحماية من أخطار الحريق.

- لوحة معماري «الوجهات- البدروم- الأرضي- الأدوار المتكررة- السطح».

- لوحة إنشائية للمحاور والأعمدة معتمدة من الجهة الإدارية.

- صورة ترخيص المباني.

- صور فوتوغرافية للعقار من الأربع جهات.

استخراج قيد اتحاد شاغلين

-عقد ملكية أو إيجار الشقة لرئيس الاتحاد وأمين الصندوق مع صورة الرقم القومي.

- موافقة 60% من عدد السكان بصورة الرقم القومي لكل منهم.

- كشف بموافقة 25% من السكان على تأسيس اتحاد شاغلين.

- محضر اجتماع جمعية عمومية تأسيسية.

- صورة من الدعوة المعلنة للاتحاد.

- دعوة جمعية عمومية قبل الاجتماع بـ15 يومًا، وتوقيع جميع السكان عليها، وإرسال الدعوة بالبريد المصري المسجل بعلم الوصول.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة لكل أعضاء الاتحاد من رئيس الاتحاد وأمين الصندوق والعضو.

- صورة الرخصة أو كشف مشتملات للعقار.

- كشف بفرز الوحدات جدول برقم الدور ورقم الشقة واسم صاحب الشقة.

- اللائحة التأسيسية للاتحاد من الحي.

- إقرار بصحة الأوراق من الحي.

إجراءات بيان صلاحية موقع «تعديل رخصة بناء»

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة التوكيل في حالة الوكالة.

- خريطة مساحية محدد عليها الموقع أو محضر تحديد مساحي.

- صورة المستند الدال على ملكية العقار.