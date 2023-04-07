أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالقليوبية.. الكيلو يبدأ من 100جنيه

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الفطر من خلال متابعة أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالقليوبية، من خلال معارض أهلا رمضان المنتشرة في محافظة القليوبية بـ11 فرعا على مستوى المحافظة لشراء احتياجاتهم احتفالا بالعيد.

«الوطن» تستعرض أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالقليوبية بأسعار مخفضة في فروع معارض أهلا رمضان التي تبدأ من 100 جنيه للكيلو، وبالإضافة لأماكن المنافذ والمعارض في إطار خدماتها لقرائها علي مدار الساعة

أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالقليوبية

وكشف عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية لـ«الوطن» أن أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالقليوبية بأسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان المنتشرة في 11 فرعا في كافة أنحاء المحافظة كالتالي:.

كحك سادة 120 جنيها للكيلو

كحك ملبن أو عجوة 120 جنيها للكيلو

كحك عين الجمل 150 جنيها للكيلو

البيتي فور 160 جنيه للكيلو

الغريبة السادة 130 جنيها للكيلو

الغريبة المحشوة باللوز 150 جنيها للكيلو

البسكويت اللوكس 120 جنيها للكيلو

البسكويت العادي 100 جنيه للكيلو

أماكن وأسعار بيع كحك العيد في منافذ التموين بالقليوبية

أوضح وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن أماكن وأسعار بيع كحك العيد في منافذ التموين بالقليوبية متوفرة في منافذ معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة والمنتشرة على مستوى المحافظة في 11 فرع منتشرة وفق خريطة المديرية للتوسع في معارض السلع الغذائية المخفضة كالتالي :

مدينة بنها شارع فريد ندا

مدينة بنها جمعية الشبان العالمية شارع خدمه اجتماعية.

مدينة بنها أمام قرية ميت عاصم الطريق الزراعي

مدينة كفر شكر أمام مجلس المدينة

مدينة طوخ شارع المحكمة بجوار السنترال

مدينة قليوب شارع مصرف إسكندر أمام النادي الرياضي

حي غرب شبرا ميدان المؤسسة

حي شرق شبرا بهتيم

مدينة القناطر الخيرية بجوار المدرسة الثانوية الصناعية

مدينة شبين القناطر بجوار موقف بنها شبين القناطر

مدينة الخانكة أمام مجلس المدينة.