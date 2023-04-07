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قوات الاحتلال تعتقل 15 مقدسيا بينهم 3 أطفال عند أبواب الأقصى

كتب:

أ ش أ
05:13 م | الجمعة 07 أبريل 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 15 مقدسيا، بينهم 3 أطفال، عند أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان من باب السلسلة، و3 أطفال من باب الأسباط، و6 آخرين من البلدة القديمة، في أثناء خروجهم من المسجد الأقصى، عقب أداء الصلاة.

وكانت قوات الاحتلال فرضت قيودا أمنية وتعزيزات عسكرية في محيط المسجد الأقصى، ما أدى إلى انخفاض عدد المُصلين الوافدين إلى المسجد المبارك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان إلى 130 ألفا، مقارنة بـ250 ألفًا في الجمعة الثانية من رمضان.

وتزامنت القيود مع اليوم الثاني من عيد الفصح اليهودي، الذي يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

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بقلم أ ش أ