إصابة 7 من أسرة واحدة باختناقات في حريق داخل شقة بكفر الزيات

أصيب 7 اشخاص، من أسرة واحدة باختناق إثر نشوب حريق داخل شقتهم السكنية، بمنطقة السوق بمدينة كفر الزيات، التابعة لمحافظة الغربية، تم نقلهم إلى مستشفى كفر الزيات العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اخطار بنشوب حريق

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات، وغرفة عمليات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية، تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بإندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بشارع عمرو بن عبد العزيز بمدينة كفر الزيات، وتصاعد كثيف للدخان.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها الي الشقق السكنية المجاورة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثاني، بشارع عمرو بن عبد العزيز المتفرع من شارع السوق بمدينة كفر الزيات، نتيجة إشتعال مادة بلاستيكية.

إصابة 7 أشخاص

كما أسفر الحريق عن اصابة 7 اشخاص من أسرة واحدة اختناقا، وهم مروة مجدي نصر 35 عاما، وعبدالسلام محمد عبدالسلام 32 عاما، وزياد حاتم محمد رفعت 13 سنه، وزينة حاتم محمد رفعت 3 سنوات ،وحاتم محمد رفعت 36 عاما، وأمل فتحي الماروقي 55 عاما، وعماد محمد كمال نصر 6 سنوات، وجميعهم مصابين بحالات اختناق وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.