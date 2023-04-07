أسعار كعك ومستلزمات عيد الفطر 2023.. تعرف على أماكن بيعها

أوضحت وزارة التموين ممثلة في شركة مطاحن شمال القاهرة، عناوين وأماكن بيع مستلزمات عيد الفطر من كعك وبيتي فور وبسكويت وغريبة، بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 50 جنيهًا عن المحلات، ومصنوعة من السمن البلدي بالكامل.

وقال اللواء علي أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إن منتجات الشركة من الكعك والبسكويت سيتم توافرها يوم الأحد المقبل، من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأن الشركة مستهدفة إنتاج 30 طنا من مستلزمات العيد، مع إمكانية زيادة الكمية لسد الحاجة.

قائمة أسعار كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، قائمة بأسعار كعك وبسكويت وكل مستلزمات عيد الفطر 2023، والتي تأتي على النحو التالي:

- كيلو بسكويت نشادر 110 جنيهات.

- كيلو كعك سادة 120 جنيهًا.

- كيلو كعك ملبن 115 جنيهًا.

- كيلو كعك بالمكسرات 165 جنيهًا.

- كيلو غريبة سادة 140 جنيهًا.

- كيلو غريبة باللوز 150 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور عادي 110 جنيهات.

- كيلو بيتي فور لوكس 150 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور سابيله 150 جنيهًا.

أماكن بيع كعك العيد من وزارة التموين

وبلغت أعداد المنافذ التجارية التي يطرح بها مستلزمات عيد الفطر 2023 من كعك وبيتي فور وبسكويت وخلافه من أنواع وأصناف، نحو 30 منفذًا، وتأتي عناوينها في القائمة التالية: